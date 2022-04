Verkehr : Landesstraße 152 zwischen Dhronecken und Beuren ab Dienstag bis Dezember gesperrt

Foto: TV/Christian Kremer

Dhronecken/Beuren Autofahrer müssen in den kommenden Monaten eine Umleitung nehmen. Grund sind Bauarbeiten an zwei Brücken. Alles, was Sie zu der Sperrung wissen müssen, lesen Sie hier.

Der Landesbetrieb Mobilität (LBM) Trier teilt mit, dass die Landesstraße 152 zwischen Dhronecken und Beuren ab Dienstag, 19. April, bis voraussichtlich Ende Dezember 2022 voll gesperrt werden muss. „Die Vollsperrung ist in diesem Abschnitt erforderlich, da zwei Brückenbauwerke über die Kleine Dhron erneuert werden müssen“, schreibt der LBM in einer Pressemitteilung.

Diese beiden Brücken, sogenannte Wellstahldurchlässe, weisen nämlich starke Schäden an der Stahlkonstruktion auf und lassen sich nicht mehr sanieren. Der Ersatz erfolgt durch neue Rahmenbauwerke aus Stahlbeton. „Hierbei wird das Durchflussprofil vergrößert und auch die Durchgängigkeit der Gewässersohle kann wieder gewährleistet werden“, erklärt der LBM. Die Baukosten belaufen sich für die beiden Bauwerke nach Angaben des LBM zusammen auf 1,5 Millionen Euro. Kostenträger ist das Land Rheinland-Pfalz.

Die Umleitung erfolgt über die anliegende B 327, die K 97 und K 95. „Der LBM Trier dankt bereits jetzt den betroffenen Verkehrsteilnehmern für Ihre Geduld und Ihr Verständnis“, heißt es in der Mitteilung zur Sperrung.