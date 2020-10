Wettbewerb : Speaker-Slam

Ute Lyko beim Speakers Slam Foto: TV/privat

Talling/Mastershausen (red) Ute Lyko aus Talling hat am internationalen Speaker-Slam in Mastershausen teilgenommen. Nach New York, Wien, Hamburg, München, Frankfurt, Stuttgart und Wiesbaden fand nun auch in Mastershausen ein internationaler Speaker-Slam statt.

Acht Nationen waren vertreten und 53 Speaker wetteiferten um den besten Beitrag. Ute Lyko brachte ihr Thema als spirituelle Lebensberaterin zum Ausdruck. Vier Minuten waren vorgegeben, in denen kurz und knackig das Thema auf den Punkt gebracht werden musste.