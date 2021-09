Ortsgeschehen : Shoppen, Schlendern und sich impfen lassen: Was am verkaufsoffenen Sonntag in Morbach geboten ist

Shoppen, Schlendern und sich impfen lassen: Was am verkaufsoffenen Sonntag in Morbach geboten ist

Morbach Ein kleiner Ersatz für den Morbacher Herbst: Die Geschäfte im Ortskern haben am 26. September geöffnet. Wann genau es losgeht und was Besucher außer Einkaufen noch erleben können.

Die Corona-Pandemie macht auch weiterhin vor den Veranstaltungen in der Region nicht halt. Nun schon zum zweiten Mal muss deshalb auch der Morbacher Herbst abgesagt werden. Als Ersatz hat es im letzten Jahr die „Morbach-lohnt-sich-Festtage“ gegeben, drei Tage mit Programm inklusive verkaufsoffenem Sonntag. Sollen diese Festtage auch 2021 stattfinden? „Nein, in diesem Jahr beschränken wir uns nur auf den Sonntag“, erklärt Sarah Sauer, Vorstandsmitglied des Gewerbe- und Verkehrsvereins Morbach.

Geöffnete Läden und ein paar Marktstände

Damit gemeint ist der 26. September. An diesem Datum ist ein verkaufsoffener Sonntag geplant, und zwar von 12 bis 17 Uhr. „Aufgrund von Corona wird zwar kein großes Marktgeschehen stattfinden, aber wir wollen das Ganze doch etwas auflockern. Deswegen wird es zusätzlich ein paar Stände geben“, berichtet Sauer. Diese sind bunt durch gemischt: Zum einen wird Selbstgemachtes zum Verkauf angeboten, wie Holzdekoration und gestrickte Socken, Baby- und Kindersachen, sowie Senf und Marmeladen. Auch Essen und Trinken gibt es, zum Beispiel Federweißer und Crepes oder einen Spießbraten-Stand. Vor dem Café und Kino Heimat soll ein kleiner Genuss-Markt stattfinden. „Für die Kinder haben wir außerdem Entenangeln und ein Kinderkarussell“, berichtet Sauer – also doch etwas Festtags-Stimmung.

Der Gewerbeverein selbst wird am Oberen und Unteren Markt auch einen eigenen Stand aufbauen. Warum das? „Die Morbach-Karte wird auf eine neue moderne Lösung umgestellt“, erklärt Sarah Sauer. Statt einer Chipkarte gibt es in Zukunft einen QR-Code, den man sich auch aufs Handy laden kann. An den Ständen kann deshalb die alte Karte umgetauscht werden. Die Morbach-Karte gibt es seit über drei Jahren, sie ist eine gemeinsame Kundenkarte für zahlreiche Geschäfte in Morbach, die für Inhaber immer wieder verschiedene Aktionen anbieten.