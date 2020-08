Bildung : VHS Wittlich-Stadt und Land wird digital: Maker-Lab und Roboter

Wittlich Die Volkshochschule Wittlich-Stadt und Land veröffentlicht am 14. August ihr Herbst- und Winterprogramm. Neben vielen bekannten Kursen gibt es auch digitale und moderne Neuheiten in Wittlich.

Doch das Team der VHS hat mit mehreren Kooperationspartnern die Zeit genutzt, um an anderen Ideen zu arbeiten. Ab dem 31. Oktober ist in Wittlich ein neues Projekt geplant: das Maker-Lab Wittlich. Dort können Interessierte einfach mal „machen“ und die umfangreichen Geräte ausprobieren. Das Angebot reicht von einem 3D-Drucker, über eine CNC-Fräse, Lasercutter und einen Programmier-Roboter, bis zu einer professionellen Software zur Text-, Bild- und Filmbearbeitung. Kaiser: „Die Frage ist zum jetzigen Zeitpunkt noch, wie viel davon virtuell umgesetzt werden muss und wie viel bis dahin wieder vor Ort geht. Viele Kinder und Jugendliche wissen teilweise nicht, was sie in ihrer Freizeit machen können. Viele haben auch gute Ideen, aber nicht die Technik, diese umzusetzen. Das wird im Maker-Lab möglich sein.“ Die Idee ist gemeinsam mit dem Haus der Jugend Wittlich, dem Mehrgenerationenhaus, der Stadtbücherei Wittlich und dem Caritasverband Mosel-Eifel-Hunsrück entstanden.