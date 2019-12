Konzert : Schüler laden zur Weihnachtsmesse

Weihnachtskonzert der Rosenbergschule. Foto: TV/Rosenbergschule Bernkastel-Kues

Bernkastel-Kues (red) Die Schulgemeinschaft der Rosenberg-Schule Bernkastel-Kues feiert am Donnerstag, 19. Dezember, ab 8.30 Uhr mit Dechant Georg Moritz ihre traditionelle Weihnachtsmesse in der St. Briktius-Kirche in Kues.

