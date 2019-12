Adventssingen : Offenes Weihnachtslieder singen in Bausendorf

Bausendorf (red) Das offene Singen mit traditionellen Advents- und Weihnachtsliedern findet am 21. Dezember, ab 17 Uhr in der Pfarrkirche in Bausendorf statt. An diesem Abend werden auch Bilder der Bausendorfer Adventfenster gezeigt.

