Freizeit : Weinprobe am Weltfrauentag

**** eli@s-Archivfoto **** Sensorikseminar für Weingenießer Der Duft des Weines: Eine Frau "schnuppert" am Freitag (14.10.2005) an einem Glas Frankenwein (Symboldbild zum Thema Wein-Seminar). In einem Sensorikseminar, das die Landesanstalt für Gartenbau und Weinbau in Veitshöchheim/Unterfranken anbietet, wird von Fachleuten das richtige Vorgehen bei einer Weinverkostung unterrichtet. Foto: Karl-Josef Hildenbrand dpa/lby (zu dpa-KORR vom 14.10.2005: "Pfirsich, Rose oder doch ein Hauch Muskat-Weintrinken will gelernt sein"). +++(c) dpa - Bildfunk+++ Referenz: wzb001IM WEIN IST WAHRHEIT: Verbraucher verlassen sich beim Kauf des edlen Rebensafts auf Zertifizierungen und Klassifizierungen. Kritiker bezweifeln indes die Objektivität der Prüfstellen. Foto: dpaErst riechen, dann probieren: Weinfreunde genießen jeden Schluck.Foto: dpaDie Weine von Mosel-Saar-Ruwer werden insgesamt gut bewertet. Foto: dpaEin einheitliches Erscheinungsbild für die _Produkte“ Tourismus, Kultur und Wein: Dieses Ziel haben die Initiatoren einer gemeinsamen Dachmarke Mosel fest vor Augen.Fotos: Maria Adrian (1), dpa (1), Leserfoto (1)**** eli@s-Archivfoto **** Sensorikseminar für Weingenießer Der Duft des Weines: Eine Frau "schnuppert" am Freitag (14.10.2005) an einem Glas Frankenwein (Symboldbild zum Thema Wein-Seminar). In einem Sensorikseminar, das die Landesanstalt für Gartenbau und Weinbau in Veitshöchheim/Unterfranken anbietet, wird von Fachleuten das richtige Vorgehen bei einer Weinverkostung unterrichtet. Foto: Karl-Josef Hildenbrand dpa/lby (zu dpa-KORR vom 14.10.2005: "Pfirsich, Rose oder doch ein Hauch Muskat-Weintrinken will gelernt sein"). +++(c) dpa - Bildfunk+++ Referenz: wzb001IM WEIN IST WAHRHEIT: Verbraucher verlassen sich beim Kauf des edlen Rebensafts auf Zertifizierungen und Klassifizierungen. Kritiker bezweifeln indes die Objektivität der Prüfstellen. Foto: dpaErst riechen, dann probieren: Weinfreunde genießen jeden Schluck.Foto: dpaDie Weine von Mosel-Saar-Ruwer werden insgesamt gut bewertet. Foto: dpaEin einheitliches Erscheinungsbild für die „Produkte“ Tourismus, Kultur und Wein: Dieses Ziel haben die Initiatoren einer gemeinsamen Dachmarke Mosel fest vor Augen.Fotos: Maria Adrian (1), dpa (1), Leserfoto (1)Typische „Frauenweine“ gibt es nicht. Foto: dpa. Foto: dpa/dpaweb/A3542 Karl-Josef Hildenbrand, dpa (dpa/dpaweb)