Wetter : Wintereinbruch: LKW bleiben stecken, Lifte laufen nicht

Morbach/Hilscheid Ein schweres Wintergewitter ist am Mittwochnachmittag über den Hunsrück gezogen. Besonders betroffen waren Thalfang und Morbach. Dort fielen in kurzer Zeit bis zu zehn Zentimeter Neuschnee.

In der Folge blieben auf der Steigungsstrecke zwischen Morbach und Morbach-Gutenthal Lastwagen stecken. Mehr als 30 Brummis kamen nicht mehr weiter. Es bildete sich ein kilometerlanger Rückstau. Zeitgleich kam auf der Birkenfelder Straße in Morbach ein Auto auf schneeglatter Straße von der Fahrbahn ab, riss ein Schild um und kam an einer Mauer zum Stillstand. Die Polizei sicherte die Unfallstelle ab, das Auto musste abgeschleppt werden.

Der Wintereinbruch im Hunsrück hat auch dem Erbeskopf ein weißes Kleid verschafft. Vier bis acht Zentimeter Schnee lagen am Mittwochnachmittag auf der Piste. Doch für Klaus Hepp vom Wintersportzentrum Erbeskopf ist das noch kein Grund zur Freude. Denn der Schnee sei von der Konsistenz „pappig und nass“. Skifahren ist damit nicht möglich. Und auch bis zum Wochenende werde sich daran nichts ändern, denn dann werden Temperaturen bis acht Grad plus erwartet. In dieser Saison liefen die Lifte noch nicht. Doch Hepp hat die Hoffnung noch nicht aufgegeben, dass die Saison 2019/20 nicht endet, bevor sie richtig angefangen hat. Zum Vergleich: In der vergangenen Saison gab es immerhin 26 Lifttage.