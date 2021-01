Finanzen : Wittlicher Volksbank will fusionieren

Wittlicher Volksbank will fusionieren

Wittlich Die Vereinigte Volksbank Raiffeisenbank mit Sitz in der Säubrennerstadt und die Volksbank Hunsrück-Nahe in Simmern planen, sich zusammenzuschließen. Eine Rolle spielte dabei auch der Hochmoselübergang.

„Diese Anforderungen kann ein größeres gemeinsames Haus besser bewältigen“, heißt es in einer gemeinsamen Mitteilung beider Banken. „Es entsteht ein regional eindrucksvolles Gebilde“, sagt Erik Gregori, Vorstandssprecher der Volksbank aus Simmern und gebürtiger Traben-Trarbacher zu der Fusion. Ein bedeutender Treiber des Zusammenschlusses sei der Hochmoselübergang gewesen, der die Geschäftsgebiete beider Banken verbinde.

Die neue Vereinigte Volksbank Raiffeisenbank eG soll über 28 Geschäftsstellen verfügen, je 14 in den aktuellen Gebieten der beiden Banken, 102 000 Kunden betreuen, 47 000 Mitglieder (genossenschaftliche Anteilseigner) sowie rund 430 Mitarbeiter haben. Der juristische Sitz der Bank soll Simmern sein, es soll zwei Verwaltungssitze (Simmern und Wittlich) geben. Dem neuen Vorstand sollen die beiden Sprecher Erik Gregori (von der Volksbank Hunsrück-Nahe) und Michael Hoeck (VVR Wittlich) angehören sowie Peter van Moerbeeck und Michael Wilkes (beide VVR-Bank Wittlich). Frank Schäfer (Hunsrück-Nahe) scheidet nach der Fusion aus Altersgründen aus.

Volksbank schließt zwei Filialen in der Region

Finanzwesen : Volksbank schließt zwei Filialen in der Region

Die Aufsichtsräte der beiden Banken haben bereits einstimmig „grünes Licht“ für weitere Gespräche gegeben. Die Mitgliedervertreter seien bereits schriftlich benachrichtigt worden, weitere Informationen sollen in regionalen Veranstaltungen im Frühjahr folgen, heißt es von den beiden Banken. Die Mitgliedervertreter sollen im Juni darüber entscheiden, dazu ist eine Zustimmung von 75 Prozent der bei der Versammlung anwesenden Mitglieder notwendig. Die Mitarbeiter wurden zu Beginn der Woche über die Pläne informiert. Die „neue“ Genossenschaftsbank soll unter dem Namen Vereinigte Volksbank Raiffeisenbank eG mit Sitz in Simmern entstehen (siehe Info). „Es entsteht ein Haus mit durchaus beachtlicher Größe und beachtlicher Schlagkraft“, sagt Hoeck zu dem neuen Kreditinstitut.

Ob in Zukunft weitere Fusionen wie zum Beispiel mit der benachbarten Volksbank Hunsrück-Mosel in Morbach anstehen könnten, ließ Michael Hoeck auf Nachfrage offen: „Wir pflegen gute Kontakte mit unserem genossenschaftlichen Mitbewerber. Wir sind aber ersteinmal mit uns beschäftigt. Man muss abwarten, wie die Kollegen diese Nachricht auffassen. Wir würden uns freuen, wenn sie mit auf den Zug aufspringen. Aber das entscheiden die Kollegen in Morbach ganz alleine.“