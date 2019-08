Filmschauspieler Wolfgang Port : Bürgermeister will Beton und Punks in die  Stadt

Bürgermeister will Beton und Punks in die Stadt

Bernkastel-Kues Wolfgang Port spielt im Kurzspielfilm eines aus Bernkastel-Kues stammenden Regisseurs einen Stadtchef mit Visionen.

Der etwa 20-minütige Kurzspielfilm trägt den Titel „Der Mittelpunkt Europas“. Die nicht ganz ernst gemeinte Geschichte hat Schon in Bernkastel-Kues als Film umgesetzt. Der Bürgermeister, von Ehrgeiz gepackt, träumt davon, seine Kleinstadt in eine Großstadt zu verwandeln, da sie geographisch gesehen im Zentrum des Kontinents liege. In seine Augen fehlt es dem von Weinbergen umgebenen Ort vor allem an sozialen Brennpunkten, um als richtige Großstadt anerkannt zu werden.