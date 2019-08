Justiz : Zwangsversteigerung: Niedriges Gebot für Familienhotel in Horath

Foto: Christoph Strouvelle

Horath Zweiter Versteigerungstermin für das ehemalige Familienhotel Haus Hochwald in Horath vor dem Amtsgericht Trier: Ein Interessent gab am Mittwochmorgen für die barrierefreie 160-Betten-Immobilie, die seit Oktober 2017 leer steht, nach TV-Informationen ein Gebot in Höhe von 1,4 Millionen Euro ab.

