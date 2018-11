Feuerwehr sichert Heizöl-LKW

Ihr Name

Die alarmierten Feuerwehren von Lieser und Bernkastel-Kues rückten aus und sicherten das Fahrzeug, damit es nicht umstürzen konnte. Wie Thomas Edringer, Chef der Feuerwehren der Verbandsgemeinde berichtet, kam es dadurch nicht zu einem Austritt von Heizöl in die Umwelt, was einen größeren Schaden verursacht hätte. Die Heizölfirma orderte ein Ersatzfahrzeug an, dass den Tankinhalt des havarierten LKW umpumpen sollte. Bis zum Abschluss der Arbeiten sicherten die Feuerwehren den Bereich.

hpl/Foto: Manuel Priwitzer