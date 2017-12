Kerschenbach feiert wieder sein Luziafest

„Wenn im Dezember in Kerschenbach der ,Kukuk’ ruft“, sagt Ortsbürgermeister Walter Schneider, „dann ist das überhaupt nicht ungewöhnlich.“ Stimmt, denn „Kukuk“ ist das Kürzel für die Kulturinitiative im Dorf – und die lädt wieder zum Konzert in der Luzia-Kapelle ein. Diesmal singen und spielen die Ensembles „Buntjetönt“ und „Die Profis von d’r Simmelquell“. Der Eintritt ist frei, eine Spende wäre aber schön. Danach wird im Gemeindehaus weitergefeiert. Termin: Sonntag, 17. Dezember, 18 Uhr. Wer die Kulturinitiative unterstützen oder mitmachen will, kann sich an Walter Schneider wenden, Telefon: 06597/4242.

(fpl)