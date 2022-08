Wetter : Noch kein Regen in Sicht – Trockenster Sommer seit Wetteraufzeichnungen (Video)

Region Trier Dürre und Waldbrandgefahr sind schon jetzt in vielen Teilen der Region ein Problem. Aber auch diese Woche soll es vielerorts kaum bis gar keine Niederschläge geben. Was das für den Moselpegel und Grundwasserspiegel bedeutet.

Steigende Brandgefahr und sinkende Pegel

Während die Gefahr für Wald- und Flächenbrände in der Region von Tag zu Tag steigt, sinken die Pegel der Flüsse immer weiter. Auch die Schifffahrt auf der Mosel musste bereits eingeschränkt werden. In Eifel und Hunsrück liegen zahlreiche Brunnen wegen des gesunkenen Grundwasserspiegels trocken. Eine Besserung der Lage ist dort fürs erste nicht in Sicht. „Die große Dürre dauert auf unbestimmte Zeit an und dazu wird es immer wärmer“, erklärt Medienmeteorologe Dominik Jung.