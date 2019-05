Gesundheit : Kassen weisen Schuld an Schieflage des SPZ von sich

Trier/Mainz Der Insolvenzantrag der Trierer Einrichtung hat den Landtag beschäftigt. Das Gesundheitsministerium wird als Vermittler tätig.

Die finanziell angespannte Lage des Sozialpädiatrischen Zentrums (SPZ) in Trier war Thema im Landtag. In gleich zwei Ausschüssen, im Gesundheits- und im sozialpolitischen Ausschuss, wurde auf Antrag von Grünen und AfD darüber gesprochen. Anfang April hatte die Einrichtung, die neben dem Hauptsitz in Trier noch Außenstellen in Bitburg, Daun, Hermeskeil, Prüm und Wittlich hat, beim Amtsgericht Trier Antrag auf Insolvenz in Eigenverantwortung gestellt (der TV berichtete). Das seit 1981 bestehende Zentrum soll saniert und restrukturiert fortgeführt werden. Rund 3800 Kinder und Jugendliche mit Entwicklungsstörungen und Behinderungen werden dort betreut. Im Juli soll das Insolvenzverfahren eröffnet werden. Hintergrund sind Forderungen von Krankenkassen in Höhe von 800 000 Euro. Sie werfen der Einrichtung vor, Leistungen falsch abgerechnet zu haben. Träger des SPZ sind der Caritasverband für die Region Trier und die Lebenshilfen in Trier, Trier-Saarburg, Daun, Bitburg und Prüm.