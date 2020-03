Klimawandel : Auf der Suche nach dem perfekten Baum

Trier Die Förster sind überzeugt, dass der Trierer Stadtwald in Zukunft eine ganz andere Bedeutung haben wird als heute. Doch er ist in Gefahr.

Die perfekte Baumart, die mit den – so Bartmann – immer öfter auftretenden „brutalen Hitzewellen“ zurechtkommt, gebe es nicht. Die Förster bauen daher vor allem auf bereits vorhandene Bäume, die den Klimawandel bislang einigermaßen gut weggesteckt haben. Da, wo nach Kahlschlägen oder Stürmen große Freiflächen entstanden sind, pflanzen sie lichtliebende Arten wie Eiche, Douglasie, Bergahorn, Kiefer oder Lärche. Unter bereits vorhandene Bestände setzen sie Buchen und Tannen. Und für die Insekten gibt es hier und da eine Linde oder Robinie. „An so was hätte vor 20 Jahren keiner gedacht“, sagt Bartmann lachend. Auch Experimente mit Exoten wie der Libanonzeder sind geplant. Bis man weiß, ob die rund um Trier gut gedeiht und wie stark sich die globale Temperatur wirklich erhöht, vergehen allerdings viele Jahrzehnte. Doch die Zeit drängt.

Was ist denn mit der Kastanie, die doch rund um Trier gut gedeiht? Den Experten zufolge ist diese Südländerin tatsächlich in der Lage, höhere Temperaturen zu überleben. Bei Förstern ist sie bisher nicht so beliebt, da sie nicht so schön gerade wächst wie andere Baumarten. Bartmann glaubt, dass der Wert des Waldes – gerade in der Umgebung von Städten wie Trier – in Zukunft ohnehin nicht mehr in Festmetern Bauholz bestimmt wird. Bäume müssen bei Starkregen Hänge festhalten, sie müssen Wasser speichern, „und wir brauchen den Wald als natürliche Klimaanlage“, sagt Bartmann. Trier brauche die Kaltluft, die im Sommer aus dem Hochwald den Berg hinabströme. Der Forstamtschef ist überzeugt, dass Stadtwälder künftig eine andere Bedeutung haben werden als heute. Weil sie dem Menschen neben Holz und Erholung auch Schutz bieten.