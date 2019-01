später lesen Konzert Konzertbesucher spenden 1040 Euro Teilen

Twittern

Teilen



Der Gemischte Chor Freudenburg hatte am 23. Dezember unter dem Motto „Komm lass uns träumen“ Weihnachtslieder und mehr in der Pfarrkirche Heilige Dreifaltigkeit in Freudenburg vorgetragen.