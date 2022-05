Archäologie : Als ganz Luxemburg unter Wasser stand: Was Forscher Besonderes im Osten Luxemburgs ausgraben

Luxemburg Was Forscher da gerade im Luxemburger Örtchen Niederkerschen unweit der belgischen Grenze ausgraben, hat es in sich - wir haben uns das vor Ort mal angesehen.

Vor 183 Millionen Jahren lag der Süden Luxemburgs unter dem Meer. Das beweist ein Fischfossil in einer Grube in Niederkerschen. Vor diesem stehen an einem Mittwoch Mitte Mai der Museumspaläontologe Dr. Ben Thuy und seine Kollegin Dr. Lea Numberger vom luxemburgischen Nationalmuseum für Naturgeschichte. Einzelne Schuppen glänzen auch nach all den Jahrmillionen noch im Sonnenlicht.

In den 1980ern wurden bei Arbeiten in der Nähe spektakuläre Funde gemacht – zum Beispiel die Knochen eines Fischsauriers sowie eines Flugsauriers, der so groß wie eine Möwe war. Sie sind nun in der Ausstellung des Naturgeschichte-Museums „Lost Ocean“ zu sehen. „Wir können uns jetzt systematisch Lage für Lage durchwühlen“, sagt Thuy. Es sei immer spektakulär, wenn man ein großes Wirbeltier finde, aber auch Stücke, die nicht nach viel aussähen, seien wichtig. „Sie geben uns zum Beispiel darüber Aufschluss, welches Ökosystem hier damals herrschte.“ Numberger sagt: „Man darf kleine Funde nicht ignorieren, denn manchmal sind sie es, welche wissenschaftliche Aufmerksamkeit erregen.“ Sie selbst entdeckte etwa 2018 ein Flügel-Fossil einer Heuschrecke, die so noch nicht bekannt war. An Kalkschalen von Einzellern wie sogenannten Foraminiferen könne man etwa die damalige Meeresoberflächentemperatur rekonstruieren und somit Rückschlüsse auf das Klima von damals ziehen. So ist es auch nicht das Hauptziel der Ausgrabung Ausstellungsstücke zu finden, sondern wissenschaftliche Daten zu sammeln.