Ehrenamt : Ehrenamtsagentur SEKIS Trier feiert verspätet 20. Geburtstag

Trier Die Ehrenamtsagentur Trier hatte im vergangenen Jahr 20. Geburtstag. Die Feier musste wegen der Corona-Pandemie ausfallen und wird nun nachgeholt.

er Trierer Stadtrat hat im Jahr 2001 beschlossen, dass es in Trier eine Ehrenamtsagentur geben soll. Die Trägerschaft wurde der Selbsthilfe Kontakt- und Informationsstelle (SEKIS) übertragen. Seitdem ist die Ehrenamtsagentur die Informations- und Beratungsstelle rund um das freiwillige Engagement in Trier. Pandemiebedingt ist ein Jubiläumsfest im vergangenen Jahr ausgefallen. Dies wird nun am Freitag, 9. September, ab 18 Uhr auf dem Parkplatz der Ehrenamtsagentur, Gartenfeldstraße 22 nachgeholt. Neben Grußworten ist ab 20 Uhr auch Musik von Andreas Sittmann zu hören.

Neben der Information, Beratung und Vermittlung von Freiwilligen an Vereine und gemeinnützige Organisationen bietet die Ehrenamtsagentur regelmäßig Fortbildungen für Ehrenamtliche an. Ein weiteres Anliegen ist es, dass die Leistung von Ehrenamtlichen anerkannt wird. In den vergangenen Jahren lag ein besonderer Schwerpunkt bei Krisen das Engagement zu koordinieren. Dazu zählen die große Fluchtbewegung seit 2015, die Corona-Krise, das Hochwasser in Ehrang und aktuell die Ukraine-Hilfe.