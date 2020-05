Entwicklungshilfe : 2000 junge Menschen hoffen auf Hilfe

Trier/La Paz Bund der katholischen Jugend ruft zu Spenden für Bolivien auf

„Hintergrund unseres ‚Hilferufes‘ ist die Tatsache, dass wegen der Corona-Pandemie alle im Frühjahr geplanten Kleidersammlungen abgesagt werden mussten“, berichtet Matthias Pohlmann vom Bolivien­referat des BDKJ. „Damit sind dringend notwendige Einnahmen weggebrochen. Das betrifft rund 2000 Kinder und Jugendliche in Bolivien, die sonst auch nach der Corona-Krise nicht mehr in die Schule gehen können.“

„Wir hoffen auf breite Unterstützung und viele Spenden, um den Kindern und Jugendlichen in Bolivien in Freundschaft zur Seite stehen zu können“, appelliert Pohlmann gemeinsam mit Bischof Ackermann an die Menschen im Bistum Trier. „Gerade im Jubiläumsjahr der 60-jährigen Partnerschaft zwischen dem Bistum und Bolivien ist es uns wichtig, ein Zeichen der Solidarität zu setzen“, betonte Ackermann.

Das Bistum Trier setzt sich über die Diözesan­stelle Welt­kirche finanziell auch für weitere Projekte in Bolivien ein. So wurde ein Hilfsfonds für besonders bedürftige Familien unterstützt, Schutzanzüge für Krankenhauspersonal angeschafft und der Aufbau einer speziellen Covid-19-Station an einem Krankenhaus in der Stadt ­Santa Cruz ge­fördert.