Verkehr : Wenn der Untergrund nachgibt

Aach Es muss nachgebessert werden. Kurz nach der Fertigstellung der Ortsumfahrung Aach wird wieder gebaut.

Kaum ist die Fahrbahn fertig, schon wird sie wieder weggerissen. Der ein oder andere Verkehrsteilnehmer wird sich die Frage gestellt haben, was denn da genau derzeit bei Aach-Hohensonne vor sich geht. Dort ist in den vergangenen Jahren ein Teil der Bundesstraße 51 tiefergelegt worden. Nur wenige Meter ehe die neue Strecke auf die bisherige Trasse trifft ist eine neue Baustelle. Der TV hat nachgefragt beim zuständigen Landesbetrieb Mobilität Trier.

Mit einem Eimer Farbe oder zwei zusätzlichen Schrauben ist es bei der Bundesstraße 51 jedoch nicht getan. Auf einem 17 mal 5,5 Meter großen Teil der Richtungsfahrbahn Bitburg ist die noch ziemlich neue Asphaltfahrbahn inzwischen wieder entfernt worden. Darunter habe sich dann laut LBM die Ursache für die Fahrbahnabsenkung gezeigt. Der Erddamm war offensichtlich nicht ausreichend verdichtet. Deshalb wird nun der vorhandene Boden ausgebaut, mit Bindemittel vermischt und neu eingebaut. Anschließend wird dann die Frostschutzschicht und die Asphaltfahrbahn erneuert. Zudem stehen Markierungs- und Schutzplankenarbeiten an.

Laut Landesbetrieb sollen die Arbeiten bis Freitag, 14. Juni, abgeschlossen werden. Da es sich um einen Baumangel handelt, muss die ausführende Firma alle Kosten übernehmen. Dem Landesbetrieb war der Mangel übrigens schon länger bekannt. Er habe sich in den beiden vergangenen Monaten deutlich gezeigt und verstärkt, sagt Bartnick. Bisher habe die Fertigstellung der Straße in Hohensonne Priorität gehabt, um unter anderem die provisorische Bushaltestelle von der B 51 neu an die neue Bushaltestelle zu verlegen.