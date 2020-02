Kommunalpolitik : Ausschuss Jugendhilfe tagt

Trier In der Sitzung des Jugendhilfeausschusses am Mittwoch, 12. Februar, 17 Uhr, Rathaussaal, geht es um die Vorbereitung des Kinder- und Jugendförderplans 2021-2023 sowie zusätzliche Gelder für den Ersatzneubau des Jugendtreffs Merowinger Straße in Ruwer.