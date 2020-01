Kurse : Bewegungsfreude für Kinder in Trier

Trier Bewegung macht Spaß, ist gesund und regt zum Denken an. Am Mittwoch, 22. Januar, beginnt im Fazit (Balduinstraße 6 im Haus der Familie, Trier) ein Bewegungskurs für Kinder von eineinhalb bis drei Jahren (in Begleitung von Erwachsenen) unter der Leitung der Erzieherin Anke Veit.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Der Kurs beinhaltet altersangemessene Bewergungs- und Spielangebote, die Freiräume bieten und damit die Fantasie anregen. Infos und Anmeldung unter 0651/9916358 oder auf der Homepage www.fazit-trier.de

(red)