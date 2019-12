Auszeichnung : Bundesverdienstkreuz für Trierer Historiker

Trier/Rom Lutz Klinkhammer hat die hohe Auszeichnung in der deutschen Botschaft in Rom überreicht bekommen. Hintergrund ist sein Einsatz für die Völkerverständigung.

In der Villa Almone nannte Elbling als Gründe für die Verleihung unter anderem Klinkhammers Einbindung in die italienische Wissenschaftslandschaft, sein Buch „Zwischen Bündnis und Besatzung“, das in Italien ein Standardwerk sei, sowie die Tätigkeit in der deutsch-italienischen Historikerkommission. Der 59-jährige Historiker habe nach Ansicht vieler auch auf der italienischen Seite eingesetzt werden können, wegen des Bekanntheitsgrads und der Wertschätzung, die ihm in Italien entgegengebracht werde. Der Grad seiner Vernetzung und sein Standing zeichneten sich auch an der Tätigkeit in Beiräten und italienischen Gremien ab.