Konzert : Christmas Moments mit Trierer Chor 

Trier/Daun (red/cst) Weihnachtszeit ist Christmas-Moments-Zeit. Der Mülheimer Thomas Schwab geht mit seiner Weihnachtsshow auf Tour. Gaststar ist Sidonie Smith, ehemaliges Ensemblemitglied am Theater Trier, das in zahlreichen Musicals aufgetreten ist.

14 Termine hat Schwab bei der 22. Auflage von Christmas Moments geplant, davon zwei in der Region, am 12. Dezember in Daun und am 23. Dezember in der Trier Arena. Beim Abschlusskonzert der Tour erwartet die Zuschauer eine Überraschung: Schwab kooperiert für die Aufführung vor Heiligabend mit dem Trierer Chor über Brücken.