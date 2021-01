Statistik : Aktuelle Corona-Fallzahlen - Inzidenz in Trier wieder unter 50

Aktuelle Corona-Fallzahlen - Inzidenz in Trier wieder unter 50

<irspacing style="letter-spacing: 0.025em;">Trier</irspacing> Die Zahl der gemeldeten Coronainfektionen ist am Mittwoch um 29 gestiegen. 14 aus der Stadt Trier und 15 aus dem Landkreis Trier-Saarburg. Doch es gibt eine gute Nachricht zur Inzidenz:

Die Zahl der seit dem 11. März nachweislich mit dem Corona-Virus infizierten Personen steigt auf 4310 (1622 in der Stadt Trier und 2688 im Landkreis Trier-Saarburg). Die 7-Tage-Inzidenz liegt in der Stadt Trier nun seit langer Zeit mit 48,4 erstmals wieder unter 50. Der Wert für den Landkreis liegt bei 52,9 Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen pro 100 000 Einwohnern.