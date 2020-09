Corona: Zwei Neuinfektionen

Trier Dem Gesundheitsamt Trier-Saarburg sind am Mittwoch zwei weitere Infektionen mit dem Corona-Virus gemeldet worden. Beide in der Stadt Trier.

In der Aufnahmeeinrichtung für Asylbegehrende (AfA) in Hermeskeil sind vier Personen aus der Quarantäne entlassen worden. Somit bleiben vier Personen in der AfA Hermeskeil und weiterhin drei Personen in der AfA Trier in Quarantäne.