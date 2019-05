Auszeichnung : Ausonius-Preis geht an Peter Funke

Ausonius-Preis geht an Peter Funke

Trier Althistoriker Prof. Dr. Peter Funke von der Universität Münster erhält den an der Universität Trier verliehenen Ausonius-Preis.

Mit Professor Peter Funke wird ein hervorragender Forscher und einer der profiliertesten deutschen Wissenschaftsmanager für sein Lebenswerk mit dem Ausonius-Preis geehrt. Die Preisverleihung an den Altertumswissenschaftler der Westfälischen Wilhelms-Universität (WWU) Münster findet am heutigen Freitag, 24. Mai, an der Universität Trier statt.