Für Kinder : Der Puppenpalast ist wieder unterwegs

Foto: Puppenpalast/Norbert Henne

Saarburg Der Puppenpalast gastiert gleich an zwei Tagen in Saarburg. Am Donnerstag, 2. Januar, ist die Kasperle-Show wird das Stück Rumpelstilzchen im Katholischen Pfarrheim in Saarburg-Beurig aufgeführt, und am Freitag, 3. Januar, ebenfalls um 16 Uhr, wird das Stück Rotkäppchen gespielt.

