Beerdigung : Es muss nicht immer der Pfarrer sein - Kirche bildet Ehrenamtliche aus

Trier/Neunkirchen Im Bistum Trier sollen auch Ehrenamtliche Beerdigungen übernehmen. In einem Pilotprojekt werden Frauen und Männer nun ausgebildet. Grund dafür ist der Priestermangel.

(dpa) Es gibt sie in anderen katholischen Bistümern schon – im Bistum Trier aber sind sie neu: ehrenamtliche Laien, die künftig Beerdigungen übernehmen. In einem Pilotprojekt im Dekanat Neunkirchen im Saarland ist ein Team von Pfarrern, hauptamtlichen Laien und Interessierten dabei, eine passende Ausbildung zu erarbeiten. „Wir sind auf einem guten Weg“, sagte Priester Markus Krastl (44) in Neunkirchen-Wiebelskirchen. In einem Werkstattkurs sei Ehrenamtlichen bereits „das Handwerkszeug“ vermittelt worden. Nun folge eine Hospitation bei Pfarrern und Gemeindereferenten, wo sie praktische Erfahrungen sammeln könnten.

In etlichen Bistümern in Deutschland leiten bereits Ehrenamtliche kirchliche Beerdigungen, beispielsweise in den Bistümern Essen, Hildesheim und Würzburg sowie im Erzbistum Köln. Auch in Luxemburg gebe es jenen Beerdigungsdienst schon lange, sagte Krastl. Das Bistum Trier zählt knapp 1,4 Millionen Katholiken in Rheinland-Pfalz und im Saarland. Im Bistum Mainz gibt es derzeit keine ehrenamtlichen Laien, die Beerdigungsdienste übernehmen, auch nicht im Bistum Speyer. Es sei wohl im Gespräch, aber so weit wie im Bistum Trier sei man noch nicht, sagte ein Bistumssprecher in Speyer.