Kino : Freiluftkino für Jung und Alt

Gusterath Der Kulturverein Ruwertal präsentiert am Samstag, 14. September, das Kino-Erlebnis im Zelt am Festplatz in Gusterath. Los geht es um 17 Uhr mit dem Kinderfilm „Krieg der Knöpfe“. Anschließend ab 20 Uhr rockt „Bohemian Rhapsody“ das Festzelt, der Film über Queen-Frontman Freddy Mercury.

