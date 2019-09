Museum : Führung mit Weinprobe in Trier

Trier (red) Das Museum am Dom in Trier bietet am Freitag, 13. September, um 19 Uhr in Zusammenarbeit mit den Bischöflichen Weingütern eine Führung mit Weinprobe zum Thema „Der Wein in der Kunst“ an. Anhand von Kunstwerken aus annähernd 2000 Jahren wird die Bedeutung des Weins im Kunstwerk ebenso beleuchtet, wie die Bedeutung des Weins in der Zeit, in der das Kunstwerk geschaffen wurde.

Bei der Weinprobe werden drei Weine und ein Sekt verkostet, die an den Hängen der unterschiedlichen Flüsse rund um Trier gedeihen. Dazu gibt es wissenswerte Informationen zu jedem Wein.

Teilnehmerzahl: maximal 25 Personen, Eintritt inklusive Weinprobe: 15 Euro.