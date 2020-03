Gastronomie : Gasthaus Stenglein in Ruwer: „Hier wurde Menschlichkeit großgeschrieben“

Trier-Ruwer 90 Jahre lang hat das Gasthaus Stenglein Ruwer geprägt bis zur Schließung Ende 2019. Die Menschen denken mit Wehmut und Dankbarkeit daran. Doch die Erinnerung an schöne, verbindende Erlebnisse bleibt wach.

Drei Generationen lang war das Gasthaus Stenglein Ruwers Mittelpunkt. Nach dem plötzlichen Tod von Gastwirt Werner Stenglein am 9. März 2018 haben seine Tochter Silke und sein Bruder Josef der Witwe Hanna Stenglein, die bis dahin mit ihrem Mann zusammenarbeitete, unter die Arme gegriffen. Ebenso halfen Silkes Geschwister Jörg und Tanja mit. Den Betrieb im Fischweg zunächst fortzuführen, lag auch am Pflichtgefühl der Familie Stenglein gegenüber ihrem Heimatort.

Es war für die Familie jedoch von Anfang an klar, dass es nicht ewig so weitergehen würde. Silke ist berufstätig als Heilerziehungspflegerin, und sie ist junge Mutter. Jörg arbeitet hauptberuflich als Koch. Es kam viel Hilfe vom erweiterten Familienkreis und Freunden, doch letztlich erschien es der Familie nicht möglich, den Betrieb der Gaststätte dauerhaft ohne Werner Stenglein weiterzuführen.

Die Skatrunden waren legendär. Es gab viele Stammgäste, die einfach gerne vorbeikamen um ein Bierchen zu trinken oder sich mit anderen Gästen zu treffen. Bei Fußball-Welt- und -Europameisterschaften gab es große Feiern. Josef Stenglein erinnert sich besonders an das „Wunder von Bern“ mit dem deutschen WM-Sieg 1954, als er noch ein kleiner Bub war. Auch der WM-Sieg 2014 wurde in Ruwer groß gefeiert. Die Enttäuschung, als die Mannschaft in der Gruppenphase der WM 2018 aus dem Turnier flog, wird so schnell auch niemand vergessen.