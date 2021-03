Glaube im Alltag : Palmsonntag: Der Name ist Programm

Er bezieht sich darauf, dass die große Menge der Besucher des Passahfestes in Jerusalem Palmzweige auf den Weg wirft, um Jesus zu begrüßen. „Sie nahmen Palmzweige und gingen hinaus ihm entgegen und riefen: ‚Hosianna!

Ich denke darüber nach, was die Erinnerung an Jesu Einzug in Jerusalem uns heute, etwa 2000 Jahre danach, noch bedeuten kann. Wir befinden uns mitten in der dritten Corona-Welle, Tendenz steigend. Menschen auf den Straßen oder öffentlichen Plätzen wie bei Festen üblich, wird es nicht geben. Die Erinnerung an Jesus und das Passahfest damals in Jerusalem wird dieses Jahr im kleinen Rahmen gefeiert, eher im engen Familienkreis, nicht in der Öffentlichkeit. Die Umstände, unter denen Palmsonntag, Gründonnerstag, Karfreitag und Ostern begangen werden, sind anders, aber der Inhalt bleibt.