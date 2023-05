Wohltuendes Wasser Das Geheimnis des Schweicher Heilbrunnens: Warum der Ort im Meulenwald schon lange ein Anziehungspunkt ist

Ein Zufall war es, so schreibt Josef Koch, der dem Ort neue Bedeutung verschaffte. 1766 wurde in Schweich eine marianische Kongregation unter dem Titel „Maria Himmelfahrt“ gegründet, in enger Verbindung zur Trierer MIC von 1617. Die „Jungmänner-Sodalität“ erweckte den Heilbrunnen aus seinem Dornröschenschlaf und baute 1767 eine neue Kapelle an alter Stelle. Aber auch diese wurde im Laufe der Zeit baufällig und so errichtete die Marianische Sodalität 1883 die heutige dritte Kapelle für ganze 840 Taler.