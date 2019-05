Trier : Hilfe für Eltern nach der Geburt in Trier und Umland

Hilfe für Eltern nach der Geburt in Trier und Umland

Trier Zwischen gesellschaftlichen Erwartungen und den eigenen Ansprüchen versuchen Mütter und Väter, ihren Kindern das Beste mit auf den Weg zu geben. Die Initiative wellcome setzt sich dafür ein, dass Eltern dabei nicht allein gelassen werden.

In Trier werden sie im ersten Jahr nach der Geburt durch Ehrenamtliche begleitet.

Die perfekte Mutter, eine glückliche Partnerschaft und Erfolg im Beruf: Die gesellschaftlichen Erwartungen an Eltern sind heute hoch – und für Mütter gilt das besonders. Das wellcome-Angebot hilft Familien nach der Geburt, wenn kein eigenes Netzwerk aus Familie und Freunden vorhanden ist, das in dieser Zeit unterstützen kann. Auch in Trier gibt es diese moderne Nachbarschaftshilfe: Ehrenamtliche helfen für ein paar Monate ein- bis zweimal pro Woche ganz praktisch im Alltag.