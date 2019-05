Benefizprojekt : Maximaler Körpereinsatz in Trier für die Kinderhospizarbeit

Maximaler Körpereinsatz in Trier für die Kinderhospizarbeit

Trier Benefiz-Burpee-Challenge: Zwei Männer wollen am Trierer Kornmarkt 500 Sprungliegestütze machen.

Sascha Telen und Harald Klasen haben ein gemeinsames Ziel: Am Mittwoch, 15. Mai, wollen die beiden Sportenthusiasten auf dem Kornmarkt in Trier jeweils 500 sogenannte Burpees in 50 Minuten zugunsten des Verein Nestwärme Deutschland absolvieren. Und wer schon einmal Burpees gemacht hat, weiß, wie anstrengend die Mischung aus Kniebeuge, Liegestütz und Strecksprung ist.