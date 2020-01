Benefiz-Aktion : Hilfe für Nick: Große Weinprobe in Newel

Newel Peter Metzler aus Newel veranstaltet am Sonntag, 26. Janunar, um 17 Uhr im Gemeindehaus Newel eine große Weinprobe zugunsten von Nick Heinsdorf aus Trittenheim. Der 19-Jährige ist an einem Hirntumor erkrankt und braucht Spenden für eine Therapie im Ausland.

Es wird ein kostenloser Busservice für die Orte Welschbillig, Kordel, Butzweiler, Besslich und Aach angeboten. Informationen über den Fahrdienst gibt es in den Vorverkaufsstellen in Gaststätten in Newel und Umgebung sowie im Salon Barz in Welschbillig. Auch von Trier aus ist Newel gut mit dem Bus zu erreichen.