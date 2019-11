Kommunalpolitik : Leiwener Politiker aus Leidenschaft ausgezeichnet

Lahnstein/Leiwen Wegen Verdiensten um die kommunale Selbstverwaltung erhält Klaus Jostock die Freiherr-vom-Stein-Plakette.

Die Freiherr-vom-Stein-Plakette ist die höchste Anerkennung für ehrenamtliche Kommunalpolitiker in Rheinland-Pfalz. Sie wird nur alle drei Jahre an 95 Persönlichkeiten verliehen – und diesmal ist Klaus Jostock aus Leiwen damit ausgezeichnet worden.

Er habe sich viele Jahre um die Kommunalpolitik in der Gemeinde Leiwen und der Verbandsgemeinde (VG) Schweich verdient gemacht, sagte Innenminister Roger Le­wentz anlässlich der Verleihung in Lahnstein. Jostock begann bereits 1970/1971, kurz nach der Gründung der VG, sich kommunalpolitisch zu engagieren. 47 Jahre gehörte er dem Verbandsgemeinderat Schweich an, 20 Jahre dem Ortsgemeinderat Leiwen. Weiterhin war er fünf Jahre Erster Beigeordneter von Leiwen.