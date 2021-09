Meinung : Wie immer der übliche Verdruss

Meinung Naurath Sobald in einer Dorfstraße, Wohnlage, Villenviertel oder Hintergässchen die Straße nach jahrzehntelanger Beanspruchung erneuert werden muss, geht es wieder los mit Ärger und Geschrei.

Wütende Anwohner gegen Bauleute, die mit den Plänen in der Hand ihre Arbeit machen sollen. Und die Wut über die vermeintlich total unfähigen Planer in den Verwaltungen. Das Hauptproblem: Bei fast allen Straßenerneuerungen weiß die eine Hälfte (Anwohner) nicht, was die andere Hälfte (Planer/Bauleute) tut. Das führt dann zu Irritationen. Wichtig wäre eine ausgiebige und verständliche Information der Anwohner schon im Vorfeld. Auch in Schriftform mit Plänen und Erklärungen zum Warum und Weshalb in jedem Briefkasten. Die oft vorangeschickten Bürgerversammlungen sind gut gemeint, doch zu denen erscheint meist nur eine interessierte Minderheit. Der Rest schreit dann später umso lauter.