Corona-Pandemie : Malteser Teststation in Betrieb

Trier Die Malteser in der Diözesangeschäftsstelle in Trier haben ihre Corona Teststation in Betrieb genommen. Getestet wird von Montag bis Samstag von 7.30 bis 9.30 Uhr nach Anmeldung unter der Nummer 0651/1464826 oder per Mail an: ursula.mayers@malteser.org.

Der Test nimmt circa 15 bis 20 Minuten bis zum Ergebnis in Anspruch.