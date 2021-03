Zeugen gesucht : Hässliche Farbattacke auf die Porta Nigra in Trier - Wer hat die Täter gesehen?

Hässliche Farbattacke auf die Porta Nigra in Trier - Wer hat die Täter gesehen?

Farbe an Gebäude und Boden Foto: Polizei

Trier Beschmiert mit gelber Sprühfarbe: Wer hat das Trierer Wahrzeichen in der Nacht zum Donnerstag beschmutzt? Helft der Polizei bei der Suche nach den Tätern.

Triers Wahrzeichen, die Porta Nigra, ist in der vergangenen Nacht laut Polizei durch einen Unbekannten mittels gelber Bausprühfarbe beschmutzt worden. Neben dem eigentlichen Schaden am historischen Gebäude hätten der oder die Täter die Farbe zudem großflächig auf dem Boden zwischen den Torbögen sowie über den ganzen Vorplatz gesprüht. Das Tatmittel, eine handelsübliche Spraydose, konnte laut Polizei in Tatortnähe sichergestellt werden.