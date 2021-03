Infrastruktur : Mehr Verkehr auf der Pellinger – Nadelöhr wird ausgebaut

An der Einmündung der B 268 in die B 51 am Moselufer soll eine zweite Rechtsabbiegespur gebaut werden. Dazu wird dann unter anderem der Gehweg verlegt. Foto: TV/Harald Jansen

Trier-Feyen/Konz Weil wegen des Neubaugebiets Castelnau Mattheis bald mehr Autos auf der Pellinger Straße fahren, wird die Einmündung in die B 51 vergrößert. Das soll auch Staus durch Pendler aus den Verbandsgemeinden Konz und Saarburg-Kell vermeiden helfen.

Mit der Genehmigung des Neubaugebietes Castelnau Mattheis auf dem ehemaligen Kasernengelände in Trier-Feyen war klar: Wenn dort in einigen Jahren mehrere Hundert neue Bewohner einziehen, wird es auf der Pellinger Straße (B 268) am Verkehrsknotenpunkt an der Mosel eng. Dem Projektentwickler EGP war von der Stadt deshalb auferlegt worden, die Kosten für den Ausbau der Einmündung auf das Pacelliufer (B 51) zu übernehmen. Das nach bisherigen Schätzungen 225 000 Euro teure Straßenbauprojekt steht nun an.