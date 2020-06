Spendenaktion : Die erste Hürde ist genommen

Trier „Meine Hilfe zählt“: Demenz­zentrum Trier e.V. bittet um Spenden, damit der Gruppenraum flexibler genutzt werden kann.

Fast 1,6 Millionen Menschen in Deutschland leiden an Demenz. Pro Jahr kommen 300 000 hinzu. Diese Zahlen sind auf der Internetseite des Bundesministeriums für Forschung zu finden. Fehlt zunehmend die Erinnerung, leiden Erkrankte und Angehörige.

Eine wichtige Anlaufstelle für betroffene Familien ist das Demenzzentrum in Trier. Es entstand vor 14 Jahren aus einem Pilotprojekt des Landes Rheinland-Pfalz und hat nach der Projektphase seine Arbeit als gemeinnütziger Verein aufgenommen. Was passiert im Demenz­zentrum? Die Mitarbeiterinnen dort beraten, halten Vorträge, fördern Betroffene und entlasten Angehörige.

Die meisten Veranstaltungen finden im Gruppenraum in der Engelstraße statt, am Sitz des Demenzzentrums. „Dort wird gemeinsam gesungen, gerätselt und über alte Zeiten erzählt, Mittag gegessen, getanzt“, nennt Uschi Wihr, Leiterin des Demenzzentrums, nur einige der vielen Angebote. Jedes Mal seien die Ansprüche an den Raum andere, von der Art der Veranstaltung und der Größe der Gruppe her. Um den Gruppenraum optimal zu nutzen, hat der Verein das „Meine Hilfe zählt“-­Pro­jekt „Neuer variabler Tisch für den Gruppenraum im Demenzzentrum Trier“ auf der Spendenplattform des Volksfreunds eingestellt. Angeschafft werden soll ein Tisch, der aus mehreren Teilen besteht, und der dann nach Bedarf flexibel genutzt werden kann.