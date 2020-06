Ehrenamt : Digitale Schulung für Flüchtlingsbegleiter

Trier (red) Das Diakonische Werk und die Ehrenamtsagentur Trier suchen in Kooperation mit der Stadt Trier wieder Personen, die ehrenamtlich einen Flüchtling oder eine Flüchtlingsfamilie im Alltag unterstützten möchten.

In Vorbereitung auf diese Aufgabe bieten sie ab Donnerstag, 4. Juni, eine Schulungsreihe per Videokonferenz an.