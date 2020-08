Spendenaktion : Musikgruppen sammeln mit ­Live-Streams 32 000 Euro

Koblenz/Mainz Seit März sammelt das Kompetenzzentrum für Popularmusik Rheinland-Pfalz, kurz pop rlp, mit der landesweiten Aktion „Rettet die Popkultur RLP“ Spenden zugunsten der Akteure. 22 Online-Live-Streams von Künstlern und Musikgruppen haben die Spendenaktion inzwischen flankiert.

Fast 32 000 Euro sind so eingegangen. Eine unabhängige Fachjury hat nun in zwei Förderrunden über die Verteilung der Mittel entschieden: Neben Musikern und freiberuflichen, solo­selbstständigen Dienstleistern profitiert auch eine ganze Reihe von Live-Clubs in ganz Rheinland-Pfalz.