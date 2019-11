Konzert : Orchestermusik über Helden in Trier-Euren

Foto: MV Trier-Euren

Trier (red) „Orchestra meets Heroes!“, unter diesem Motto präsentiert der Musikverein Trier-Euren am Samstag, 23. November, um 20 Uhr im Druckwerk in Trier-Euren sein Jahreskonzert. Mit ihrer Musik nehmen die rund 40 Musiker die Zuhörer mit in die Welt der kleinen und großen Helden, der Alltags- und der Superhelden.

