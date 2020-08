Zu Gast im Podcast „Im Leben nicht!“: Feuerwehrmann Florian Zonker aus Waldrach : Nach Explosion in Beirut: Waldracher von @fire-Mission zurück

Foto: Podcast

Trier Einen Tag nach der verheerenden Explosions-Katastrophe in Beirut steigt Feuerwehrmann Florian Zonker aus Waldrach in Frankfurt in den Flieger, um zu helfen. Inzwischen ist Florian von seinem viertägigen Einsatz zurückgekehrt. Im ehrlichen Trierer Podcast berichtet er von seinen Eindrücken und seinem ehrenamtlichen Engagement für @fire.

Mindestens 165 Todesopfer, über 6.000 Verletzte und hunderttausende Obdachlose. Das ist die verheerende Bilanz der Explosion eines Hafenspeichers in Beirut. Einen Tag nach der Katastrophe steigt Florian Zonker aus Waldrach in Frankfurt in den Flieger. Fünf Stunden nach Erhalt der SMS mit dem Auftrag und der Freigabe durch den Oberbürgermeister der Stad Trier. Ziel: eine @fire-Mission an der Unglücksstelle in Libanons Hauptstadt. Dort wird der Berufsfeuerwehrmann ein 13-köpfiges Team aus Ärzten, Ingenieuren und Hundeführern leiten und nach verschütteten Menschen suchen. Außerdem soll der studierte Bauingenieur den Zustand der zerstörten Gebäude begutachten und damit einen weiteren Beitrag zum Lagebild leisten. Inzwischen ist Florian von seinem viertägigen Einsatz zurückgekehrt.Im ehrlichen Trierer Podcast berichtet er von seinen Eindrücken und seinem ehrenamtlichen Engagement für @fire.

