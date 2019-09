Konzert : Programmänderung bei den Pauliner Orgeltagen in Trier

Trier Aus krankheitsbedingten Gründen kann das Konzert für Vibraphon und Orgel im Rahmen der 5. Pauliner Orgeltage am 17. September, um 19.30 Uhr in der Basilika St. Paulin in Trier nicht wie angekündigt durchgeführt werden.

Stattdessen wird Volker Krebs auf der Orgel die 5. Orgelsymphonie von Charles-Marie Widor, die 5. Triosonate in C-Dur BWV 529 von Johann Sebastian Bach sowie eine Improvisation spielen.