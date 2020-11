Gastronomie : Diese Gastronomen in der Region Trier bieten Liefer- oder Abholservice an

Viele Gastronomen bieten Abhol- und Lieferservice an. Foto: dpa/Oliver Berg

Keine Lust zu kochen? Da die Gastronomie wegen des Teil-Lockdowns keinen Restaurantbetrieb hat, ist Essen gehen zur Zeit keine Alternative. Also, was tun? Viele Gastronomen in der Region bieten einen Liefer- oder Abholservice an.

Wir möchten die Restaurants in dieser Zeit unterstützen und bieten daher einen Überblick über die Betriebe, die uns ihre Angebote gemeldet haben. Lassen Sie sich von der Vielfalt der regionalen Gastronomie überraschen, lassen Sie ab und zu die Küche kalt und probieren etwas Neues aus oder greifen auf Alt-Bewährtes zurück. Die Speisen, die Sie sich liefern lassen oder abholen können, sind abwechslungsreich.

Schauen Sie doch mal in die Karte oder in die Liste darunter. Zusätzlich können Sie sich auch auf der Facebook-Seite Liefer und Abhol Service Trier und Region informieren.

Aach

Gasthaus Müller – Siegismund: Gutbürgerlich, Flieten, Burger. Trierer Straße 15, 54298 Aach. Telefon: 0651/9983533. Abholservice von Mi bis So ab 16.30 – 20 Uhr.

Bekond

Gasthof Pelzer: Burger, moselländisch, kartoffeliges. Moselstraße 31 544340 Bekond. Telefon: 06502/2642. Abholservice.

Bengel

Altes Gasthaus Pütz: Gut bürgerliche, regionale Küche. Triererstraße 10, 54538 Bengel; Abholung, Do bis So von 18 bis 20 Uhr, Telefon: 06532/2291.



Bernkastel-Kues

Bahnhof Cues Brauhaus: Deutsche Küche; Bahnhofstraße 8, 54470 Bernkastel-Kues. Abholung, Telefon: 06531/9174740, E-Mail:

info@bahnhof-cues.de, Facebook: Bahnhof Cues.

Hotel Alt Cues: Hausmannskost, Hähnchen, sonntags Besonderheiten; Nikolausufer 48, 54470 Bernkastel-Kues; Abholung, Fr und Sa von 17 bis 20 Uhr, So von 11.30 bis 14 Uhr, Telefon: 06531/2533 oder 0171/4406188 (auch WhatsApp), E-Mail: info@hotelbernkastelkues.com

Daun

Ristorante-Pizzeria Lo Stivale, Italienische Küche; Leopoldstraße 5, 54550 Daun, Lieferservice/Abholservice, Telefon 06592/8023, E-Mail:

lostivaledaun@gmail.com,

www.lo-stivale-daun.de

Eckfeld

Bauernhofcafé Morgenfelderhof, Kuchen; Brunnenstraße 39, 54531 Eckfeld, Lieblingskuchen aus dem Sortiment bis Sa 16 Uhr bestellen und So zwischen 11 und 12.30 Uhr abholen. Auch Einzelstücke sind kein Problem! Im Umkreis von 10 Kilometern, Lieferung kostenlos bis an die Haustür. Telefon 06572/933618,

E-Mail: bauernhofcafe@web.de



Gräfendhron

Integrationsbetrieb Gräfendhron/Landhaus Kesselchen: Burger, Fleisch, Fisch, vegetarisch, Tagesmenu; Kapellenstraße 15-17, Gräfendhron; Abholservice Drive-In und Senioren-Lieferdienst, Telefon: 06504/954990, E-Mail:

info@landhaus-graefendhron.de, Facebook: facebook/LandhausGraefendhron oder Website:

www.landhaus-graefendhron.de



Großlittgen

Salvas flotte Pizza by Perry&Melly: Zum Ziegelflur 3, Großlittgen; Abhol- und Lieferservice ab 17 Uhr, Telefon: 06565/903707.

Konz:

Restaurant Hygge: Mediterran, Pizza, regional. Im Sonnenschein 15, 54329 Konz-Niedermennig. Telefon: 06501/946169,

www.restaurant-hygge.de; Abholservice.

Restaurant Landhaus Euchariusberg: Gutbürgerliche Küche. Am Großschock 7, 54329 Konz-Obermennig. Telefon: 06501/13362, E-Mail:

landhaus-euchariusberg@t-online.de; www.euchariusberg.de; Abholung der Speisen.

Wirtshaus Roscheider Hof: Gutbürgerlich. Telefon: 06501/9311997, www.wirtshaus-roscheiderhof.de;

Rollender Mittagstisch und von 17 bis 20 Uhr; Abholung.



Lösnich

Hotel Heil: Wechselnde Tagesgerichte, gut bürgerliche Küche; Hauptstraße 15, 54492 Lösnich; Abholung Di bis So von 12 bis 14 Uhr und 18 bis 20 Uhr, Telefon: 06532/2223, E-Mail: info@hotel-heil.de, Facebook: Hotel Heil.

Mertesdorf

Hotel Weingut Weis: Gänseessen, Rumpsteak vom Weiderind, Ruwertaler Wildtopf, Fischgerichte vom Grill, Suppen, Salate, Desserts. Eitelsbacher Weg 4, 54318 Mertesdorf. Telefon: 0651/95610, Fax 0651/9561150, E-Mail: info@hotel-weis.de; www.hotel-weis.de. Abholung an den Wochenenden (Fr, Sa, So), Bestellungen per Telefon, Mail oder Fax.



Morbach

Mayers Speisezimmer: Schnitzel, Salate, Burger und mehr; Bahnhofstraße 8, 54497 Morbach. Abhol- und Lieferdienst, Telefon: 06533/958710.



Morbach-Gonzerath:

Gasthaus zur Post Gonzerath: Hamburger, Schnitzel, Salate und mehr; Hauptstraße 32, 54497 Morbach-Gonzerath; Abholung, Fr und Sa von 18 bis 21 Uhr, So von 11.30 bis 14 Uhr und von 17.30 bis 21 Uhr, Telefon: 06533/5355, E-Mail:

gasthauszurpost.schimper@t-online.de, Facebook: Gasthaus zur Post Gonzerath.



Morbach-Hoxel:

Restaurant Don Camillo: Pizza und Pasta, Pakistanische Küche, Schnitzel und vegetarische Gerichte; Zum Camping 19, 54497 Morbach-Hoxel, Abholung, Di bis Sa von 17 bis 20.30 Uhr, So von 11.30 bis 13.30 Uhr und von 17 bis 20 Uhr, Telefon: 06533/5685, E-Mail:

pmshaukat@t-online.de

Newel:

Mühlen-Stübchen Atlantis: Landhausküche, Kuchen, Hofladen. Kreuzerberg 48, 54309 Newel-Kreuzerberg. Telefon: 00352/6912717-20, muehlen-stuebchen-atlantis.de/de/speisekarten.html; Abholung Fr von 18 bis 20 Uhr, Sa von 14 bis 18 Uhr, So ab 12 Uhr, Gerichte auch zum selber erwärmen.

Osburg

Lorenz Kitchen: Malaysische Küche. Gartenfeldstraße 8, 54317 Osburg. Telefonnummer: 06500/6329946, E-Mail: info@lorenz-kitchen.com Nur Abholung bis 22.11. von 12 Uhr bis 20.30; vom 23. bis 29.11.2020 geschlossen.



Platten

Pizzeria Plattener Deiwel: Italienische Gerichte, Pizza, Schnitzel; Moselstraße 6, 54518 Platten, Abholung und Lieferung, Di bis So von 13 bis 22 Uhr, Telefon 06535/1401.



Reil

Pizzeria Caruso: Italienische Küche; Kaiserstraße 16, 56861 Reil; Abholung, Do bis So von 17 bis 21 Uhr, Telefon: 06542/900266 oder 900267.

Saarburg

Café Hackenberger: Belegte Brötchen, Teilchen, Kuchen und Torten, Coffee to go. Abholservice: täglich ab 7 Uhr, So ab 13 Uhr.

KulturGießerei Saarburg: Vielfalt-Mittagstisch mit einem täglich wechselnden Gericht aus verschiedenen Ländern. Staden 130, 54439 Saarburg. Telefon: 06581/2336;

https://www.kulturgiesserei-saarburg.de/café-urban/mittagstisch-2020/; Das Essen muss am Vortag bis 12 Uhr angemeldet sein. Das Essen kann zwischen 12 und 13 Uhr an der Seitentür zum Parkplatz abgeholt werden.

Schweich:

Torettos: Pizza, Pasta, Burger. Richterstraße 5, 54338 Schweich. Telefon: 06502/4049380, E-Mail: mail@torettos.de;

https://torettos.de/speisekarte.pdf

Lieferung und Abholung nach vorheriger Bestellung; Schweich und umliegende Ortschaften, Trier-Ruwer, Pfalzel, Biewer, Ehrang, Nord.

Sinspelt

Auberge Altringer, Gutbürgerliche Küche; Neuerburger Straße 4, 54676 Sinspelt; Abholung, Mittagstisch mit Suppe und Hauptgang für 7,50 Euro. Telefon 06522/712.



Traben-Trarbach

Hotel Gräffs-Mühle: Deutsche Küche; Wildbadstrasse 217, 56841 Traben-

Trarbach, Abholung, Do bis Di von 12 bis 20 Uhr, Telefon: 06541/6331, E-Mail: hotel@graeffs-muehle.de, Facebook: Hotel Gräffs-Mühle.



Traben-Trarbach/Wolf

Landhotel-Restaurant Wolfshof: Wild, Spare-Ribs, Schnitzel; Klosterbergstrasse 8a, 56841 Traben-

Trarbach/Wolf; Abholung, von 16 bis 19 Uhr, Telefon: 06541/860810, E-Mail: d.emmerich@kpnmail.nl

Trier

Beckers Hotel und Restaurant: Olewiger Straße 206, 54295 Trier. Abholung und Lieferung, Telefon: 0651/938080; E-Mail: info@beckers-trier.de,

www.beckers-trier.de

Bund – Das Tarforster Wirtshaus: Trier-Tarforst. Zwischen 11 und 20 Uhr Abhol- und Lieferservice. Telefon: 0651/91891185.

Burger King Alleencenter: Burger, amerikanisch. Fabrikstraße 3 - 5, 54290 Trier. Nur Abholung.

Burger King Porta: Burger, amerikanisch. Simeonstraße 9, 54290 Trier. Abholung und Lieferung,

BKLieferservice.de

Burger King Ufer: Burger, amerikanisch. Zurmaienerstraße 146, 54292 Trier. Nur Abholung.

Brubacher Hof Landgasthof: Gutbürgerliche Küche. Brubacher Hof 11, 54296 Trier. Mi bis Sa ab 17 Uhr Essen zum Abholen. Telefon: 0651/35543.

Café Balduin: Frische Baguettes, Kaffee, Brötchen, Mittagstisch. Balduinsbrunnen, 54290 Trier. Außer-Haus-Verkauf 10 Uhr bis 13.30 Uhr.

Currymeister: Steak, Currywurst, amerikanisch. Neustraße 50, 54290 Trier. Abholung und Lieferung, Telefon: 0651/93815770, E-Mail:

info@currymeister.com; www.currymeister.com; www.lieferando.de

De Bääker: Holzofenpizza, Flammkuchen mit regionalen Zutaten. Hauptstraße 22a, 54311 Trierweiler-Sirzenich. Liefer- und Abholservice. Telefon: 0651/69963196 oder 0170/6902900 auch per Whatsapp. Immer Fr von 17 bis 21 Uhr.

dean&david: Salate, Bowls, Currys, Suppen. Simeonstraße 2, 54290 Trier. https://deananddavid.de/app/;

https://www.lieferando.de/deandavid-trier-simeonstrasse; Lieferung.

Die Wunderlampe: Orientalisch, Grill, vegan. Lorenz-Kellner-Straße 1, 54290 Trier. Lieferung und Abholung von 12 bis 22 Uhr (Do, Fr, Sa bis 23 Uhr). Telefon: 0651/46500183, www.diewunderlampe.de;

www.lieferando.de

Fischers Maathes: Gutbürgerliche Küche. Weberbach 53, 54290 Trier. Abholservice täglich von 17 Uhr bis 22 Uhr. Telefon: 0651/14539490.

Flieten Franz: Flieten, BBQ. Rudolf-Diesel-Straße 8, 54292 Trier. Nur Abholung, nur Vor-Ort-Bestellung, Di bis Sa 12 bis 20 Uhr.

Hotel Deutscher Hof: Gänsebraten, Hausmannskost, Kochbox. Südallee 25, 54290 Trier. Nur Abholung. Telefon: 0651/97780,

www.hotel-deutscher-hof.de

Nells Park Hotel: Dasbachstraße 12, 54294 Trier. Telefon: 0651/1444-0; E-Mail: Info@nellsparkhotel.de; Lieferung und Abholung Mo bis So von 11.30 Uhr – 14 Uhr sowie ausschließlich zur Abholung von 17.30 Uhr – 20.30 Uhr; Lieferung Kürenz bis zur Uni, Petrisberg, Stadtkern bis Höhe Messe-Park, Ruwer.

ORO: Pizza, Pasta, italienisch. Leoplatz 1, 54290 Trier. Telefon: 0651/9381588, oro-trier.de; www.lieferando.de; Abholung und Lieferung.

Ristorante Da Toni: Pizza, Pasta, italienische Spezialitäten. Ringstraße 11, 54293 Trier-Pfalzel. Telefon: 0651/99634222. Abholservice.

tortenweise – Leckereien mit Leidenschaft: Handgemachte Kuchen und Cupcakes ohne Zusatzstoffe aus qualitativ hochwertigen Produkten, nach Wunsch auch vegan, gluten- und/oder laktosefrei. Eurener Straße 14, 54294 Trier. Lieferung auf Wunsch, Abholung nach Vereinbarung. E-Mail: info@tortenweise.de



Wincheringen:

Gasthaus Backendorf: Gutbürgerlich, Hähnchenflügel, Pizza. Warsberger Straße 19, 54457 Wincheringen. Telefon: 06583/1226. Abholung Mi bis So, 17 Uhr bis 21.30 Uhr.

Winterdorf:

Gasthaus Klimmes: Flieten, Pommes, Salat. Im Sauertal 12, 54310 Wintersdorf. Telefon: 06585/1333. Abholservice.

Wittlich

Hotel Vulcano Lindenhof: Fünf verschieden Kochboxen mit frischen Zutaten; Am Mundwald 5, 54516 Wittlich, Abholung, Telefon: 06571/6920, E-Mail: hotel@lindenhof-wittlich.de; www.vulcano-box.de

Schlachthof-Stübchen: Hausmannskost, deutsche Küche; Gutenbergstraße 12, 54516 Wittlich, Abholung, Bestellung ab 10 Uhr, Abholung von 11 bis 18 Uhr, Telefon: 06571/9554454.

Zerf

Nik’s Café: Hausgemachter Kuchen, Brötchen, Präsentkörbe mit Produkten aus eigenem Regionalladen. Trierer Straße 16, 54314 Zerf. Telefon: 06587/9926080, E-Mail:

info@cafe-zerf.de. Abholung Mo bis Sa 9 Uhr bis 12, So 9 bis 11 Uhr und 14 bis 16 Uhr.

Zeltingen-Rachtig:

Hotel-Restaurant Ehses: Regionale deutsche Küche; Kunibertstraße 18, 54492 Zeltingen-Rachtig, Abholung und Lieferservice,

Telefon: 06532/2567, E-Mail:

lieferservice.hotelehses@gmail.com, Facebook: facebook.com/hotelehses